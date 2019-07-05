Эррера подписал контракт с ПСЖ

Испанский полузащитник Андер Эррера продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу французского клуба, передает Trend.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 2024 года.

"Я действительно хотел поехать в Париж и защищать цвета этого клуба. У ПСЖ очень красивая история, я счастлив вписать сюда новые страницы. Я обещаю три вещи: работу, профессионализм и страсть, также обещаю повысить свой уровень французского, потому что это важно для общения с командой", - сказал Эррера.

Эррера последние пять лет выступал за "Манчестер Юнайтед". В составе английского клуба он принял участие в 189 матчах, в которых забил 20 мячей. Он стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы.

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