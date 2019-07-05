Эррера подписал контракт с ПСЖ

5 июля 2019 03:16 (UTC+04:00)

Испанский полузащитник Андер Эррера продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу французского клуба, передает Trend.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 2024 года.

"Я действительно хотел поехать в Париж и защищать цвета этого клуба. У ПСЖ очень красивая история, я счастлив вписать сюда новые страницы. Я обещаю три вещи: работу, профессионализм и страсть, также обещаю повысить свой уровень французского, потому что это важно для общения с командой", - сказал Эррера.

Эррера последние пять лет выступал за "Манчестер Юнайтед". В составе английского клуба он принял участие в 189 матчах, в которых забил 20 мячей. Он стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ
Спорт 23 июня 10:24
ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн
Спорт 20 июня 03:29
Футболист ПСЖ Неймар близок к возвращению в "Барселону"
Спорт 18 июня 06:45
ПСЖ намерен купить вратаря "Милана" Доннарумму за €50 млн
Спорт 16 мая 08:25
Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с символикой Нотр-Дама
Спорт 19 апреля 21:30
"Реал" готов заплатить за Мбаппе €280 млн
Спорт 25 марта 19:01
Лента новостей
В Роскосмосе заявили о заинтересованности в кооперации с партнерами по МКС в освоении Луны
В мире 03:18
У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, из 86 человек спаслись трое
В мире 03:11
Путин встретился с Берлускони
В мире 02:44
В Мексике усиливаются акции протеста федеральной полиции
В мире 02:28
Правительство США попросило суд отклонить иск Huawei
В мире 02:13
На Камчатке началось извержение вулкана
В мире 02:11
Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
В мире 01:35
Папа Римский попросил Путина молиться за него
В мире 01:32
В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
В мире 01:16