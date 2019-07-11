В КНДР заявили о разработке оружия для уничтожения истребителей F-35

11 июля 2019 08:57 (UTC+04:00)

КНДР осуществляет разработку специальных вооружений для противодействия истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35А, которые закупает у США Южная Корея. Об этом говорится в опубликованном в четверг агентством ЦТАК заявлении главы исследовательского отдела института американистики при МИД КНДР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несомненно, что покупка истребителя F-35A или так называемого невидимого оружия уничтожения, нацелена на обеспечение военного преимущества над окружающими странами в регионе и в особенности на создание путей для нападения на Север в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове", - отмечается в заявлении.

"Таким образом, власти Южной Кореи всесторонне бросили вызов соглашению в военной сфере, направленному на выполнение Пханмунджомской декларации, где говорится, что наращивание вооруженных сил против друг друга должно быть прекращено. У нас не остается иного выбора, как разрабатывать и тестировать специальное оружие, направленное на уничтожение смертоносных вооружений, размещаемых в Южной Корее", - говорится в нем.

О разработке какого именно вооружения идет речь не указано. Агентство Kyodo считает, что, скорее всего, в КНДР имеют в виду тактические ракеты.

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