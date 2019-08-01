Следователи считают причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

1 августа 2019 03:03 (UTC+04:00)

Следствие по делу о крушении в мае 2019 года в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 считает основной причиной трагедии ошибку пилотов. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в следственных органах, подчеркнув, что расследование может продолжаться еще около полутора лет, передает Trend.

"Следствие по делу об авиационном происшествии с самолетом Sukhoi Superjet в Шереметьево продлится еще год-полтора, - сообщил собеседник агентства. - Это связано с необходимостью проведения большого комплекса летных и авиационно-технических экспертиз. Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов".

Такая оценка согласуется с опубликованным 14 июня предварительным отчетом МАК. Согласно его данным, в лайнер через несколько минут после взлета попала молния, что повлекло потерю автоматического управления самолетом и проблемы со связью. Экипаж не счел эту ситуацию нештатной и принял решение вернуться в Шереметьево, несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. При посадке самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего подломились стойки шасси и произошел пожар.

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