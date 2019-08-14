ООН расследует инцидент со взрывом в Бенгази, где погибли сотрудники миссии

ООН проведет внутреннее расследование инцидента с подрывом автомобиля в Бенгази, в результате которого погибли сотрудники Организации, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва 10 августа заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази. В субботу по инициативе Франции прошло экстренное заседание СБ ООН в связи с этим инцидентом. Все участники осудили нападение.

"У нас нет данных о том, чтобы кто-то взял на себя ответственность за взрыв. Мы постараемся установить факты, вокруг инцидента, в том числе путем проведения внутреннего расследования", - отмечается в заявлении.

Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в субботу о прекращении огня с 10 по 12 августа в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.

Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

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