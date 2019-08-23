Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"

В Британии шесть подруг откопали зарытую 22 года назад капсулу времени и прочитали "пугающе точные" предсказания в ней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет таблоид Mirror.

Отмечается, что в 1997 году 15-летние на тот момент подруги Джемма Линч, Эмма Пейдж, Шан МакГрири, Джемма Албистон, Джемма Рафседж и Кейти Винн закопали в чеширской деревне Хелсби Хилл капсулу времени, в которую положили постеры с их кумирами, а также отрывки из личных дневников и записки, в которых девочки предсказали судьбы каждой из них. В их "пророчествах", в частности, говорилось о том, как сложатся их карьеры, и кто будет спутником их жизни. Они также подписали "клятву", что не будут открывать послание в течение десяти лет, после его погружения в землю.

Однако, пишет газета, после выпуска из школы подруги потеряли связь, но много лет спустя одна из них нашла остальных в Фейсбуке и предложила откопать капсулу времени, после чего уже 37-летние женщины вновь встретились в родной деревне, "вооружившись" лопатами и металлоискателями.

Сообщается, что как и предсказывали девочки 22 года назад, Пейдж стала учительницей начальной школы, а Линч преподавала в течение 13лет, Албистон действительно работает с животными, поскольку стала собачьим парикмахером, а МакГрири пророчили работу в офисе.

Линч также заметила, что платье, которое ей нарисовали в предсказании, очень похоже на то, которое она собирается надеть на предстоящую свадьбу.

Британки отметили, что не забудут этот день, принесший им радость, тепло и множество положительных эмоций.

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