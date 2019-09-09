В работе Wikipedia произошел сбой

Сбои в работе интернет-энциклопедии Wikipedia наблюдаются в ночь на понедельник в России, странах Европы и Израиле. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ресурса, сбои начались в 02:54 мск.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Греции, Испании, Польши, Сербии, Хорватии, России, а также Израиля. В России большинство жалоб поступает из Москвы.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (93%) и авторизацией (6%).

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