В работе Wikipedia произошел сбой

9 сентября 2019 04:07 (UTC+04:00)

Сбои в работе интернет-энциклопедии Wikipedia наблюдаются в ночь на понедельник в России, странах Европы и Израиле. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ресурса, сбои начались в 02:54 мск.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Греции, Испании, Польши, Сербии, Хорватии, России, а также Израиля. В России большинство жалоб поступает из Москвы.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (93%) и авторизацией (6%).

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