У синагоги в Германии произошла стрельба, есть убитые

Неизвестный открыл в среду огонь из автоматического оружия в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии), в результате несколько человек погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter полиция города.

"По предварительным данным, есть убитые. Преступник скрылся", - отметили в правоохранительных органах. Полиция попросила граждан оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошел инцидент.

По данным газеты Bild, инцидент произошел перед городской синагогой. Издание также сообщает, что неизвестный бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

В правоохранительных органах сообщили, что стрелявшие скрылись на автомобиле. Полиция оцепила место ЧП на улице имени Гумбольдта.

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