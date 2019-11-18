В октябре в Турции погибли в ДТП более 200 человек

18 ноября 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В октябре 2019 года в Турции произошли 7,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 226 человек. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 3,4 тысячи человек.

Согласно отчету, 4,8 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрирован 45 случаев цепных аварий.

«Причиной 161 ДТП, произошедшего в октябре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

174 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на 201,7 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 18 ноября составляет 5.7573 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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