БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ нагорно-карабахский конфликт.

Об этом Чавушоглу сообщил в своем официальном микроблоге в соцсети Twitter, передает в понедельник Trend.

По его словам, Минская группа ОБСЕ должна действовать в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта более активно.



«Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе суверенитета и в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана», - пишет Чавушоглу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.