Скончался "самый одинокий" астронавт NASA Уорден, летавший к Луне

На 89-м году жизни скончался астронавт NASA Альфред "Ал" Уорден, летавший к Луне, но не высаживавшийся на поверхность спутника, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"NASA выражает глубочайшие соболезнования семье и любимым астронавта Ала Уордена, чьи достижения в космосе и на Земле не будут забыты", - отмечается в заявлении главы NASA Джима Брайденстайна, опубликованном на сайте ведомства.

"Он летал к Луне как пилот командного модуля на борту (космического корабля) "Аполлон-15". В это время он поставил мировой рекорд как "самый одинокий человек", пока члены его команды ходили по поверхности Луны, он находился на расстоянии 2235 миль (3596,4 километра – ред.) ото всех", - отмечается в заявлении.

Уорден в 1971 году управлял основным модулем корабля на орбите, пока два других астронавта находились на Луне. В Книге рекордов Гиннесса отмечается, что Уорден оказался на максимальном расстоянии, на котором один астронавт находился от другого.