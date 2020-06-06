Потенциально опасный астероид с три футбольных поля летит к Земле

Потенциально опасный астероид размером с три футбольных поля в субботу пролетит на минимальном расстоянии от Земли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Интерфакс.

Его диаметр может составлять от 250 до 570 метров. Астероид приблизится к Земле на 5,09 миллиона километров, соответственно, возможность его столкновения с планетой маловероятна.

Ранее 29 апреля мимо Земли на расстоянии 6 миллионов километров пролетел четырехкилометровый астероид.

В "Роскосмосе" отметили, что в этот раз астероид пролетит ближе на 1/6-ю, однако "это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьёзной опасности".

Ранее профессор Российской академии наук, заведующий отделом Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, какие астероиды в состоянии разрушить Землю.