ВОЗ сообщила об ограничении медпомощи во многих странах из-за коронавируса

В мире 22 июня 2020 21:27 (UTC+04:00)
ВОЗ сообщила об ограничении медпомощи во многих странах из-за коронавируса

В большинстве стран оказание базовых услуг в сфере здравоохранения предоставлялось из-за пандемии COVID-19 не в полном объеме, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, который процитировал опрос, проведенный этой международной структурой, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"ВОЗ недавно провел опрос среди стран с целью оценки влияния пандемии на необходимые медицинские услуги. Из 82 стран, откуда мы получили ответы, более половины ограничили или приостановили по меньшей мере одну платформу предоставления услуг, например, амбулаторное или стационарное лечение, а также общинный уход", - заявил Гебрейесус на брифинге ВОЗ в понедельник.

Он отметил, что 75% участвовавших в опросе стран сообщили о полном или частичном прекращении предоставления стоматологических и реабилитационных услуг.

В более чем половине стран перестали оказывать помощь больным с психическими расстройствами, прекратили дородовое наблюдение и диагностику рака. Кроме того, приостановлено оказание медицинских услуг больным детям.

Две трети стран отметили сбои в плановой иммунизации, диагностике и лечении неинфекционных заболеваний, а также в услугах по планированию семьи и предупреждению беременности.

Глава ВОЗ подчеркнул, что для решения вопросов в предоставлении медицинских услуг страны используют различные методы, в частности, триаж - распределение больных на группы по степени нуждаемости в получении помощи, телемедицину. Кроме того, пациентов направляют в учреждения альтернативной медицины.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ тесно работает со странами для поддержания их системы здравоохранения в рамках пандемии COVID-19. По состоянию на данный момент, 48 стран подали заявки на поставки медпомощи на сумму $92 млн.

Так, ВОЗ находится в процессе доставки более 140 млн средств индивидуальной защиты в 135 стран, а также порядка 14 тыс. кислородных концентратов и миллионов тестов.

В мире с начала пандемии коронавируса диагностировали свыше 9 млн случаев заражения, количество летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 470 тыс. При этом более 4,8 млн заболевших выздоровели.

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