Биологи предложили создать единый атлас для всех представителей жизни на Земле

Биологи предложили создать общий таксономический атлас, который включал бы в себя всех представителей жизни на планете. Для их классификации ученые разработали простой набор критериев, передает Trend со ссылкйо на ТАСС.

Создание такого атласа уменьшит путаницу при открытии или повторном открытии новых видов животных, микробов и растений, пишут исследователи в научном журнале PLOS ONE.

"Составление списка всех известных видов живых существ может показаться рутинной задачей, но на самом деле это очень сложная проблема. Сейчас нет ни одного общепринятого таксономического атласа. При этом для некоторых групп живых существ, таких как млекопитающие и птицы, есть сразу по несколько подобных списков, а для других животных и растений нет ни одного", – рассказал один из авторов статьи, профессор Университета Чарльза Дарвина (Австралия) Стивен Гарнетт.

После того, как появилась современная таксономическая система, основоположником которой традиционно считается Карл Линней, биологи открыли десятки тысяч новых видов растений, микробов, насекомых, млекопитающих, рыб и других представителей флоры и фауны.

Многих представителей живого мира разные ученые открывали независимо, некоторых из них впоследствии "забывали". Из-за этого за последние два века появилось множество разночтений и путаницы. Ситуацию осложняет и то, что открытия новых представителей различных родов, классов или семейств растений и животных, а также генетические исследования, заставляют ученых переопределять их положение на древе эволюции.

Всеобщий атлас жизни

Столкнувшись с этой проблемой еще в середине XIX века, ученые попытались ее разрешить с помощью таксономических атласов. Несмотря на это сейчас есть сотни видов животных, растений и микробов, которых одни составители подобных списков признают, а другие – нет. У некоторых из них при этом разные наименования.

Гарнетт и его коллеги, среди которых и российские ученые из Казанского федерального университета, предложили использовать для составления первого единого таксономического атласа для всех представителей жизни на Земле десять принципов.

Подготовка этого документа, как отметил профессор, может разрешить не только многие научные диспуты, но и множество практических проблем, связанных с экологией, дипломатией и биобезопасностью. Из-за того, что в этой области нет общепринятых стандартов, часто при подписании международных соглашений, связанных с торговлей пищевыми продуктами или различными редкими видами животных, возникают проблемы.

Как надеются ученые, их предложение привлечет внимание как специалистов в области таксономии, так и чиновников ведущих международных биологических организаций, таких как Международный союз охраны природы (IUCN) и секретариат СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения). Эти организации, как считают Гарнетт и его коллеги, должны стать платформой для выработки подобных списков и внедрения их в практику.

Уже сейчас, как отмечают исследователи, их предложение поддержал Международный союз биологических наук (IUBS). Его представители планируют использовать десять принципов Гарнетта и его коллег для того, чтобы создать пилотную версию подобного атласа жизни. Готовить его планируют начать в ближайшие два года.