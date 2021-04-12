На юге Доминиканской Республики изъяли около 600 кг кокаина

В мире 12 апреля 2021 08:50 (UTC+04:00)
На юге Доминиканской Республики изъяли около 600 кг кокаина

Специалисты Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяли две партии кокаина общим весом около 600 кг в ходе операций вблизи южного побережья страны.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, наркотики находились в двух катерах, которые были задержаны вблизи муниципалитетов Сан-Педро-де-Макорис и Асуа. Правоохранители также задержали по меньшей мере четырех местных граждан по подозрению в организации сети наркотрафика, в настоящий момент ведутся поиски их сообщников.

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