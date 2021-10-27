Intel представила новое поколение процессоров для персональных компьютеров
Корпорация Intel в среду представила на конференции Intel Innovation новое поколение процессоров для персональных компьютеров (ПК). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Intel выпускает первые продукты из семейства микропроцессоров Intel Core 12-го поколения", - говорится в заявлении. Отмечается, что шесть первых представленных процессоров для ПК перейдут на новую модель оперативной памяти DDR5 и будут иметь возможность подключения стандарта передачи данных PCIe 5.0.
Согласно заявлению компании, в новое поколение Intel Core войдут 60 процессоров. Отмечается, что предварительные заказы новых продуктов начинаются в среду, а продажа для широкого рынка - 4 ноября.
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