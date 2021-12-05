В ВОЗ рассказали, как новые штаммы COVID получают свои названия

Названиям мутаций коронавируса присваивают буквы греческого алфавита. Когда они закончатся, решение по дальнейшим обозначениям будет приниматься специальной группой экспертов, объяснила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"С мая 2021 года ВОЗ использует греческий алфавит для наименования новых вариантов коронавирусной инфекции. Это делается для того, чтобы людям было проще отслеживать их. Принципиально названия не привязывают к местам, где были впервые обнаружены мутации, так как они могут появиться в любое время и где угодно", – подчеркнула Мелита Вуйнович.

По ее словам, вопросы по присвоению названий и использованию номенклатур находятся в ведомстве специальной рабочей экспертной команды Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов. Она дает свои рекомендации организации.