Всемирный банк задействует $280 млн из замороженной помощи для Афганистана

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) к концу года передаст двум организациям, оказывающим гуманитарную помощь, $280 млн из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте банка.

"Доноры Фонда реконструкции Афганистана приняли решение вывести $280 млн из его средств к концу декабря 2021 года во Всемирную продовольственную программу (ВПП) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Это решение - первый шаг по переориентированию средств фонда для обеспечения гуманитарной помощи народу Афганистана в такое критическое время", - указано в сообщении.

Отмечается, что ЮНИСЕФ получит $100 млн, это позволит предоставить жизненно важную медицинскую помощь для 12,5 млн человек и вакцинировать 1 млн человек. На счета ВПП поступят $180 млн, чтобы обеспечить продуктами порядка 2,7 млн человек.