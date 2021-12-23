Во Франции продали первое в мире SMS-сообщение

Первое в мире SMS-сообщение продали на аукционе Aguttes во Франции за 132 680 евро. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Сообщение было продано в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»). Именно эти слова 3 декабря 1992 года со своего компьютера отправил инженер компании Vodafone Нил Папуорт (Neil Papworth). Получателем был его коллега Ричард Джарвис (Richard Jarvis) — он принял эту СМС на своем телефоне Orbitel.

Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, получил оригинальный протокол связи, по которому было передано сообщение, а также цифровую рамку с изображением послания.