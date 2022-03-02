В ЕС отказались отправлять Украине истребители

Страны ЕС не отправят Украине истребители, поставка которых была ранее анонсирована. Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщает издание Politico.

Так, Польша заявила, что не будет посылать истребители в Украину. Помимо Польши, правительства Болгарии и Словакии также недавно исключили поставку военных самолетов в Украину.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что в его стране не хватает исправных самолетов и запчастей, а также недостаточно истребителей для охраны собственного воздушного пространства, не говоря уже о предоставлении самолетов Украине. Представитель министерства обороны Словакии во вторник также опроверг информацию о пожертвовании: "Словакия не будет предоставлять Украине истребители", — сказал представитель.

К ним также присоединился президент Польши Анджей Дуда. Выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на авиабазе Ласк в Польше, Дуда сказал, что его страна "не собирается направлять какие-либо самолеты в воздушное пространство Украины", утверждая, что "это приведет к военному вмешательству".

Ранее сообщалось, что отдельные страны-члены Европейского Союза предоставят Украине боевые самолеты. Речь шла о реактивных самолетах советской эпохи, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже обучены летать.