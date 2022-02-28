ЕС передаст Украине истребители - Боррель

Отдельные страны-члены Европейского Союза предоставят Украине боевые самолеты.

Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"И безусловно, мы собираемся предоставить оружие, истребители. Мы собираемся даже предоставить боевые самолеты. Мы не говорим только о боеприпасах. Мы предоставляем более важное вооружение, чтобы отправить на войну", - заявил Боррель.

Как сказал высокий представитель ЕС, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Евросоюз, что Украине нужны такие истребители и боевые самолеты, которыми украинская армия сможет управлять. "Мы знаем, о каких типах самолетов идет речь, и некоторые страны-члены имеют такие самолеты", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что эта помощь будет поступать Украине через западную границу.