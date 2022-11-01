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Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в районе Тайваня

В мире Материалы 1 ноября 2022 06:46 (UTC +04:00)
Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в районе Тайваня

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Шедшее под флагом Панамы и перевозившее цемент грузовое судно затонуло к западу от острова Тайвань. Как сообщает во вторник Центральное телевидение Китая, 12 человек считаются пропавшими без вести, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа. Причиной затопления, согласно данным местных властей, стали технические проблемы с главным двигателем.

На момент аварии на борту находилось 17 человек. Пятерым из них удалось спастись, они были подобраны находящимися рядом судами. В район ЧП направлены тайваньские патрульные корабли для проведения поисково-спасательной операции.

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