Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в районе Тайваня

Шедшее под флагом Панамы и перевозившее цемент грузовое судно затонуло к западу от острова Тайвань. Как сообщает во вторник Центральное телевидение Китая, 12 человек считаются пропавшими без вести, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа. Причиной затопления, согласно данным местных властей, стали технические проблемы с главным двигателем.

На момент аварии на борту находилось 17 человек. Пятерым из них удалось спастись, они были подобраны находящимися рядом судами. В район ЧП направлены тайваньские патрульные корабли для проведения поисково-спасательной операции.