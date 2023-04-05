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Япония намерена продолжать укреплять сотрудничество с НАТО

В мире Материалы 5 апреля 2023 08:30 (UTC +04:00)
Япония намерена продолжать укреплять сотрудничество с НАТО

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Правительство Японии поддерживает вступление Финляндии в Североатлантический альянс и продолжит укреплять сотрудничество с НАТО. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Японии поддерживает решение Финляндии вступить в НАТО в свете того, что из-за международной ситуации с безопасностью, серьезно ухудшившейся" в связи с ситуацией в Украине, "сотрудничество между союзными странами стало важным как никогда прежде", отметил он, подчеркнув, что Япония "продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, направленное на поддержание свободного и открытого международного порядка".

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в настоящее время находится в Брюсселе, где принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

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