Япония намерена продолжать укреплять сотрудничество с НАТО

Правительство Японии поддерживает вступление Финляндии в Североатлантический альянс и продолжит укреплять сотрудничество с НАТО. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Японии поддерживает решение Финляндии вступить в НАТО в свете того, что из-за международной ситуации с безопасностью, серьезно ухудшившейся" в связи с ситуацией в Украине, "сотрудничество между союзными странами стало важным как никогда прежде", отметил он, подчеркнув, что Япония "продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, направленное на поддержание свободного и открытого международного порядка".

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в настоящее время находится в Брюсселе, где принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.