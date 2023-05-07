Рекордная жара зафиксирована во Вьетнаме, 7 мая столбики термометров в северной провинции Тханьхоа поднялись до +44,1°C, сообщает «Би-би-си», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Власти провинции призвали население не выходить из дома в самое жаркое время суток.

Предыдущий температурный рекорд во Вьетнаме был установлен в 2019 году, тогда воздух в центральной провинции Хатинь прогрелся до +43,4°C.

В других странах Юго-Восточной Азии также наблюдается чрезвычайно жаркая погода. Так, на западе Таиланда зафиксирована температура в +44,6°C, а в Мьянме столбик термометра поднялся до самой высокой за 10 лет отметки в +43,8°C.