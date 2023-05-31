Генеральный секретарь ООН осудил запуск КНДР ракеты-носителя

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил запуск ракеты-носителя с военным спутником, осуществленный КНДР.

Об этом говорится в заявлении распространенном официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком, передает Trend.

Отмечается, что генеральный секретарь ясно указывает, что любой запуск, использующий технологии, применяемые в баллистических ракетах, противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Он также повторно призывает Пхеньян прекратить подобные действия и незамедлительно возобновить диалог для достижения устойчивого мира и полной, контролируемой денуклеаризации Корейского полуострова.