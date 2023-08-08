Сегодня отмечает день рождения Юлий Гусман

БАКУ /Trend/ - Неизменно веселый, всегда находчивый, покоряющий аудиторию тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом, глубоко почитающий традиции и всегда подчеркивающий свою искреннюю любовь к родному Баку - таким мы знаем Юлия Соломоновича Гусмана, которому сегодня исполнилось 80 лет, сообщает Trend.

Народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России, обладатель государственных наград и премий, капитан легендарной команды КВН "Парни из Баку", постоянный член жюри Высшей лиги КВН, известный кинорежиссер и театральный постановщик, автор сотен телепрограмм, спектаклей и фильмов, теле- и радиоведущий, сценарист, литератор, директор Центрального Дома кино, основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии "Ника" и премии "Зелёное яблоко - золотой листок" для молодых кинематографистов, кавалер орденов "Слава" и Орден "Дружба" - достойный путь славной жизни!

Его творчество в качестве режиссера театра и кино всегда вызывало только положительные отклики и признание общественности. Среди работ такие фильмы как "В один прекрасный день", "Дачный домик для одной семьи", "Не бойся, я с тобой" "Настя", "Парк советского периода", "Не бойся, я с тобой! 1919", спектакли - "Человек из Ламанчи", "Танцы с учителем", "Дракон", "Три мушкетёра", "Шапка с ушами" и другие. Творческий диапазон Юлия Гусмана практически не знает границ - он и сегодня находится на самом пике творческой деятельности, работая над новыми, яркими и захватывающими проектами.

Юлий Соломонович родился 8 августа 1943 года в Баку, в семье военного врача, главного терапевта Каспийской военной флотилии, подполковника, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Соломона Моисеевича Гусмана. Мать - Лола Юльевна Барсук, по первой профессии актриса, затем переводчица, доктор педагогических наук, профессор института иностранных языков Азербайджана. Пять поколений его предков жили в Азербайджане. Брат - Михаил Гусман, заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии России, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.

В 1960 году окончил бакинскую школу № 160 и поступил в Азербайджанский медицинский институт имени Наримана Нариманова. Всерьёз медициной не интересовался, но увлёкся психологией: гипнозом, обучением во сне, ясновидением, психотерапией, трудами Фрейда.

В институте активно занимался общественной работой и спортом. Имеет девять спортивных разрядов по различным видам спорта, был чемпионом общества "Буревестник" по фехтованию на саблях, имеет коричневый пояс по каратэ. Участвовал в художественной самодеятельности, играл в школьном театре.

В 1964 году вместе с друзьями создаёт самостоятельный бакинский клуб КВН. Через год становится его лидером, в течение семи лет является капитаном сборной команды Баку, не проигравшей с 1967 по 1972 год ни одного состязания, ставшей неоднократным чемпионом СССР, а в 1970 году - обладателем Кубка "Чемпион чемпионов КВН".

В 1966 году окончил институт по специальности "врач-психиатр". В 1970 году окончил аспирантуру при Институте усовершенствования врачей имени профессора Азиза Алиева Министерства здравоохранения СССР по специальности "Психология и психиатрия", написал диссертацию по теме "Клинико-психологические корреляции при церебральном атеросклерозе".

В 1973 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров Госкино СССР, после чего возвратился в Баку. В 1973-1988 годах - режиссёр-постановщик киностудии "Азербайджанфильм". В 1976-1984 годах - художественный руководитель Азербайджанского государственного музыкального театра. В соавторстве с Я. Головановым написал фантастическую повесть "Контакт" (1976).

В 1982 году вместе с И. М. Гольдиным подготовил сценарий и провёл по предложению посла СССР в США А.Ф. Добрынина и распоряжению председателя Государственного телевидения и радиовещания СССР С. Г. Лапина первый в истории космический телемост между СССР и США.

В 1984-1985 годах - главный режиссёр Бакинского театра песни. С 1988 года живёт и работает в Москве.

Продолжительное время входил в правление московского Центрального Дома кинематографистов (ЦДК), в 1988-2002 годах - директор ЦДК. При его участии начинается издание газеты - "Дом Кино", создан собственный телевизионный центр. Были проведены первые в России политические вечера, посвящённые А. И. Солженицыну и Н. С. Хрущёву, творческие встречи с Н. М. Коржавиным, В. Н. Войновичем.

В 1993-1995 годах Юлий Гусман был депутатом Государственной Думы РФ I созыва, членом фракции "Выбор России", с 1994 года занимал пост заместителя председателя Комитета по вопросам геополитики. Один из создателей депутатского Клуба Государственной Думы и Президентского теннисного клуба "Большая шляпа". Один из учредителей, член Президиума и председатель Общественного совета Российского еврейского конгресса, член Центрального совета Всероссийского азербайджанского конгресса. Юлий Гусман неоднократно высказывался против национализма, ксенофобии, гомофобии.

В 1996-2000 годах - ведущий публицистической программы "Тема" телекомпании "ВИD" на канале ОРТ. В 1999 году - ведущий развлекательной телевизионной программы "Вечер с Юлием Гусманом" (ОРТ). В 2007 году на радио "Сити-FM" начала выходить программа "Парк культуры и отдыха им. Юлия Гусмана". Является соведущим программы "Кейс" на радио "Эхо Москвы" и соведущим Александра Маслякова в юмористической программе "Чувство юмора" на Первом канале.

В 2023 году Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Юлия Соломоновича Гусмана орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.