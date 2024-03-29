Товарооборот между США и Россией сократился более чем в семь раз

БАКУ /Trend/ - Доклад, представленный пресс-службой аппарата представителя США по торговым переговорам Кэтрин Тай, указывает на более чем семикратное сокращение товарооборота между Россией и США с 2013 по 2023 год, передает Trend.

Объем торговли упал с $38,2 млрд до $5,2 млрд за данный период.

В докладе отмечается, что снижение объема торговли в значительной степени связано с пандемией COVID-19. Авторы также указывают на "геополитические напряжения" и внутреннюю промышленно-торговую политику России, включая программы импортозамещения, как факторы, способствующие сокращению торговли. Кроме того, анализ экспертов указывает на роль "американских санкций и мер экспортного контроля" в снижении объема торговли с Россией.

Доклад также подчеркивает, что американские власти продолжают оценивать и анализировать влияние санкций и контрсанкций на торговлю. Однако из-за "почти полного разрыва связей с Россией" возможности для торгового взаимодействия "крайне ограничены".