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Политика США в отношении Транскаспийского региона – ключевой элемент их политики по всей Центральной Азии – Джон Марк Поммершайм

В мире Материалы 22 мая 2024 22:31 (UTC +04:00)
Политика США в отношении Транскаспийского региона – ключевой элемент их политики по всей Центральной Азии – Джон Марк Поммершайм
Фото: Каспийский политический центр

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Политика правительства США в отношении Транскаспийского региона является ключевым элементом их политики по всему центральноазиатскому региону.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии посол Джон Марк Поммершайм в ходе VIII Транскаспийского форума, организованного Каспийским политическим центром (CPC) в Вашингтоне.

«За более 30 лет США внесли вклад в размере 30 миллиардов долларов в поддержку развития Центральной Азии», - сказал он.

Посол Поммершайм отметил расширение взаимодействия США с лидерами Центральной Азии за последние два года, которое находится на более высоком уровне, чем когда-либо за последние 30 с лишним лет независимости центральноазиатских государств.

«Наше сотрудничество достигло нового максимума за последний год. Нью-Йоркская декларация Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятая президентами C5+1 (все пять президентов стран Центральной Азии плюс президент США Байден), служит катализатором нашего партнерства с регионом как в формате C5+1, так и на двусторонней основе»,- сказал он.

Заместитель помощника госсекретаря Поммершайм отметил, что у правительства США есть возможность использовать усиление координации между международными партнерами, в том числе с «Большой семеркой» и другими партнерами-единомышленниками, работающими в Центральной Азии, чтобы разделить эту общую цель – продвижение региональных связей и экономической устойчивости в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

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