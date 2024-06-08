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Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

В мире Материалы 8 июня 2024 07:01 (UTC +04:00)
Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток
Фото: Энтони Блинкен / Facebook

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Египет, Израиль, Иорданию и Катар с 10 по 12 июня для обсуждения прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

"Госсекретарь Энтони Блинкен совершит визит в Египет, Израиль, Иорданию и Катар с 10 по 12 июня. Госсекретарь обсудит с партнерами необходимость достижения соглашения о прекращении огня, которое гарантирует освобождение заложников", - отмечает пресс-служба.

Она информирует, что Блинкен будет настаивать на том, что соглашение о прекращении огня "выгодно как израильтянам, так и палестинцам". В Иордании госсекретарь США посетит конференцию, посвященную оказанию срочной гуманитарной помощи сектору Газа. Форум вместе с принимающей стороной организуют Египет и ООН.

После ближневосточного турне Блинкен отправится в Италию, где будет сопровождать президента США Джо Байдена на саммите Группы семи.

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