ЕВРО-2024: Хорватия сыграла вничью с Албанией

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовал второй тур группового этапа ЕВРО-2024.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что первый матч дня прошел в Гамбурге.

В игре группы Б проигравшие в первом туре встретились друг с другом. За первые очки боролись Хорватия и Албания, начавшие чемпионат с поражений. Встреча получилась очень интересной и зрелищной. Хорваты проигрывали, выигрывали, но под самый занавес встречи албанцы сенсационно отыгрались.

Голы: Андрей Крамарич (74), Клаус Гьясула (76, автогол); Казим Лачи (11), Клаус Гьясула (90+5)

Отметим, что завтра в другом матче группы Испания встретится с Италией.