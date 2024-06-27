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Фил Фоден покинул сборную Англии

В мире Материалы 27 июня 2024 04:18 (UTC +04:00)
Фил Фоден покинул сборную Англии
Фото: Официальный сайт УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Фил Фоден покинул стан сборной Англии, принимающей участие в ЕВРО-2024.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила британская пресса.

Английская федерация футбола также подтвердила эту новость. В сообщении говорится, что Фоден вернулся в страну из-за семейных обстоятельств.

Обстоятельства действительно семейные - у футболиста родился третий ребенок! В сборной Англии ждут Фодена к 1/8 финала. Отметим, что англичане, завершившие групповой этап лидерами, вышли в 1/8 финала.

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