Фил Фоден покинул сборную Англии

БАКУ /Trend/ - Фил Фоден покинул стан сборной Англии, принимающей участие в ЕВРО-2024.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила британская пресса.

Английская федерация футбола также подтвердила эту новость. В сообщении говорится, что Фоден вернулся в страну из-за семейных обстоятельств.

Обстоятельства действительно семейные - у футболиста родился третий ребенок! В сборной Англии ждут Фодена к 1/8 финала. Отметим, что англичане, завершившие групповой этап лидерами, вышли в 1/8 финала.