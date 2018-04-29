Женщина впервые вошла в совет директоров саудовской нефтяной компании Saudi Aramco

29 апреля 2018 14:11 (UTC+04:00)

Американка Линн Эльзенханс стала первой женщиной-членом совета директоров в истории саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Линн Эльзенханс, ранее занимавшая пост генерального директора американской нефтяной компании Sunoco, названа в числе пяти новых членов, введенных в состав совета директоров саудовской корпорации. Кроме нее, новыми директорами стали министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, министр экономики и планирования Мухаммед аль-Тувайджри, бывший топ-менеджер Chevron Phillips Chemical Питер Селла и директор Dow Chemical Эндрю Ливерис.

Как отмечает Reuters, назначение Эльзенханс стало знаковым для Саудовской Аравии и всей нефтяной индустрии, в которой женщины, занимающие столь высокие посты, остаются редким явлением.

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