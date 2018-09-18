В Йемене 18 человек погибли при обстреле арабской коалиции

18 сентября 2018 14:06 (UTC+04:00)

Восемнадцать рыбаков погибли при обстреле военными кораблями арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией у побережья провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в провинции.

"Восемнадцать рыбаков, жителей деревни Эль-Кадха в округе Хоха на юге (провинции) Ходейда, были убиты в результате обстрела их лодки военными кораблями коалиции рядом с берегами округа на Красном море", — заявил источник.

По его словам, только один рыбак выжил при обстреле.

После провала межйеменских переговоров на прошлой неделе в Женеве, куда не приехала делегация повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" из-за отсутствия гарантий ее безопасного возвращения в Йемен, госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что только освобождение Ходейды вынудит мятежников сесть за стол переговоров. Ходейда остается единственным путем, через который хуситы, а также население всего северного Йемена получают необходимые товары. Коалиция обвиняет мятежников в использовании порта для получения оружия из Ирана.

Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уже больше трех месяцев пытается отбить Ходейду, где находится стратегически важный порт, у йеменских мятежников-хуситов. Однако проправительственным войскам не удается установить контроль над городом.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.

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