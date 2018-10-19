В сирийском городе Латакия завершается строительство нового жилого микрорайона

19 октября 2018 09:43 (UTC+04:00)

В сирийском города Латакия завершается строительство нового жилого микрорайона из 30 высоток, передает в пятницу РИА Новости.

Микрорайон начали строить четыре года назад. Строительство не прекращалось во время войны, так как боевые действия практически не затронули Латакию. Пять домов уже полностью заселены, еще десять уже готовы на 70-90 процентов, остальные находятся на более ранних этапах строительства. Окончательные очертания жилой комплекс должен приобрести в середине 2019 года.

"Это большой проект. Он состоит из 30 высокоэтажных зданий — 16 четырнадцатиэтажных и 14 десятиэтажных. Всего в проекте 1404 квартиры. Общая площадь — 206 тысяч квадратных метров. В нашем районе есть детский центр, поликлиника. Это современный проект для жителей. Это очень хорошие дома", — рассказал журналистам инженер Аркам Саар.

Строители отмечают, что новые дома и сопутствующая инфраструктура отвечают мировым стандартам.

"Сейчас, в мирное время спрос на новое жилье растет с каждым днем. В годы войны были опасения по поводу рентабельности. Рассматривался вариант просто заморозить стройку и уйти с рынка, но сирийское правительство попросило продолжать работу", — сказал представитель компании-застройщика Абдель Бахер Амнасри.

Большинство покупателей новых квартир берут ипотеку на срок от пяти до 15 лет, а государство оказывает поддержку банкам, предлагающим такие кредиты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирии прошла конференция онкологов
Арабские страны 18 октября 14:55
ВВС США нанесли ошибочный удар по курдам в Сирии‍
США 18 октября 08:22
Генсек ООН немедленно начнет консультации для поиска замены де Мистуре
В мире 17 октября 20:48
Захарова: РФ ценит вклад спецпосланника генсека ООН де Мистуры в сирийское урегулирование
Россия 17 октября 18:55
Агропарк «Ялама» определился со сроками начала строительных работ в селе Мухтадыр (Эксклюзив)
Бизнес 17 октября 14:51
Нетаньяху считает дружбу с Путиным важной для безопасности Израиля
Израиль 16 октября 12:59
Лента новостей
Азербайджан готов внедрить водородные технологии в сфере альтернативной энергетики
Энергетика 10:39
Харцель: В ЕС готовы содействовать сближению с Грузией
Европа 10:37
Открытие НПЗ STAR является знаменательным событием для Турции - гендиректор
Энергетика 10:27
Мировые цены на нефть корректируются вверх после значительного снижения
Энергетика 10:23
Павлодарская область Казахстана намерена нарастить переработку сельхозпродукции (Эксклюзив)
Бизнес 10:21
Бывший вице-премьер Малайзии обвинен в коррупции
Другие страны 10:20
Ищите женщину…- любовь, удивление, азарт и ревность в Баку
Культура 10:05
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 10:04
Российский энергетический холдинг поможет развитию гидроэнергетики в Узбекистане
Энергетика 10:02