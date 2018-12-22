В Саудовской Аравии умер сын основателя королевства

22 декабря 2018 20:06 (UTC+04:00)

Сын основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда и брат действующего монарха короля Сальмана принц Таляль Абдель Азиз Аль Асуд скончался в субботу в королевстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

87-летний принц Таляль был двадцатым сыном первого короля Абдель Азиза, родоначальника династии Аль Сауд. Он был известен своими либеральными убеждениями и попытками бороться с консервативной политикой государства. В 50-х годах прошлого века он несколько лет руководил министерством связи страны, в начале 60-х недолго был министром финансов и национальной экономики. Однако позднее, когда принц возглавил либеральное движение "Свободные эмиры", король сместил его с правительственных постов. За оппозиционные взгляды Таляла и его симпатии к социализму, проводником к которому для него послужило изгнание в Египет и общение с тогдашним президентом Гамалем Абдель Насером, он получил прозвище "красный принц". Через несколько лет благодаря усилиям своей матери и на фоне постепенного разочарования в идеях насеризма принц Таляль смог вернуться в Саудовскую Аравию.

Сын принца Таляля Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд является крупным предпринимателем и международным инвестором, который входит в двадцатку самых богатых людей мира.

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