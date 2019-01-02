Российские военные в Сирии доставили новогодние подарки 200 детям из малоимущих семей

Российские военные доставили 200 детям из малоимущих семей в сирийском Алеппо и поселке Муран новогодние подарки от властей Подмосковья. Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Павел Матренинский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В одном из населенных пунктов провинции Алеппо мы провели гуманитарную акцию. Привезли из Московской области новогодние подарки для детишек. Туда входят различные сладости - пряники, конфеты, печенье, варенье", - сказал он.

Взрослые получили продуктовые наборы и хлеб. Как отметил Матренинский, в новогодние праздники сотрудники Центра стараются разнообразить ассортимент доставляемых продуктов.

Еще одну акцию, рассказал он, российские военные провели в одной из школ Алеппо: дети также получили подарки, а кроме того посмотрели праздничный концерт с участием Деда Мороза и других сказочных персонажей.

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