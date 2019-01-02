Российские военные в Сирии доставили новогодние подарки 200 детям из малоимущих семей

2 января 2019 10:03 (UTC+04:00)

Российские военные доставили 200 детям из малоимущих семей в сирийском Алеппо и поселке Муран новогодние подарки от властей Подмосковья. Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Павел Матренинский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В одном из населенных пунктов провинции Алеппо мы провели гуманитарную акцию. Привезли из Московской области новогодние подарки для детишек. Туда входят различные сладости - пряники, конфеты, печенье, варенье", - сказал он.

Взрослые получили продуктовые наборы и хлеб. Как отметил Матренинский, в новогодние праздники сотрудники Центра стараются разнообразить ассортимент доставляемых продуктов.

Еще одну акцию, рассказал он, российские военные провели в одной из школ Алеппо: дети также получили подарки, а кроме того посмотрели праздничный концерт с участием Деда Мороза и других сказочных персонажей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
После ЧП в Магнитогорске остается неизвестной судьба 32 человек
Россия 1 января 22:07
График отгрузки нефти из порта Новороссийск на январь
Энергетика 1 января 21:56
Трамп продлил сроки вывода американских войск из Сирии
США 1 января 09:31
“Росатом” готов помочь Азербайджану в удовлетворении потребностей в чистой энергии (Эксклюзив)
Энергетика 1 января 09:00
При обрушении части дома в Магнитогорске погибли пять человек (Обновлено)
Россия 1 января 08:05
ВВС Ирака уничтожили около 30 командиров ИГ в Сирии
Другие страны 1 января 06:23
Лента новостей
Облигации минфина и ноты Центробанка Азербайджана превалируют на Бакинской фондовой бирже
Финансы 10:31
Визит Пашиняна в Россию разрушил последние надежды на создание им сбалансированной внешнеполитической доктрины - эксперт
Политика 10:24
Си Цзиньпин предложил Тайваню провести консультации по развитию отношений
Китай 10:00
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 46 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
Гондурас готов к переговорам с Израилем по поводу перевода посольства
Израиль 09:57
На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч угрожает полету самолетов
Россия 09:50
Белый дом: Трамп намерен завершить шатдаун и получить средства на строительство стены
США 09:46
Опрос: Больше французов стали выступать за продолжение протестов
Европа 09:43
Туристы смогут воспользоваться интерактивной картой Бакинского метрополитена
ИКТ 09:28