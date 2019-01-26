В секторе Газы начаты выплаты "катарских пособий" нуждающимся семьям

В субботу, 26 января, почтовые отделения сектора Газы начали производить выплаты "катарских пособий", предназначенных 44 тысячам нуждающихся семей, сообщает Safa, уточняя, что каждая семья получит по 100 долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Предполагается, что завтра "катарские пособия" будут переведены еще 55 тысячам семей.

Специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади сообщил, что в течение следующих четырех месяцев нуждающимся семьям Газы будут переданы дополнительные 9,4 миллиона долларов; выплаты будут производиться наличными.

Накануне аль-Эмади заявил, что власти Газы намерены передать "катарские деньги" ООН для последующего вливания их в гуманитарные проекты. Однако, судя по всему, это решение было изменено в последний момент без объяснения причин.

Аль-Эмади выразил надежду на то, что "палестинцы смогут продолжать свои демонстрации, направленные на то, чтобы мир увидел их страдания, однако эти акции останутся спокойными", а также подчеркнул, что за помощью Катара стоит "лишь желание помочь народу Газу в трудных условиях, поэтому нельзя интерпретировать эту помощь как попытку сломить сопротивление палестинцев".

Напомним, 24 января представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что "Исламское движение сопротивления" отказалось принимать "катарские деньги", так как воспринимает дискуссию вокруг этой темы как шантаж и участие в израильской предвыборной кампании. Соответствующее заявление было сделано аль-Хайей в ходе специальной пресс-конференции в Газе.

По словам Халиля аль-Хайи, ХАМАС уведомил о принятом решении посла Катара в Газе Мухаммада аль-Эмади. Он заявил, что отказ от денег является реакцией на попытки Израиля уклониться от выполнения соглашения, заключенного при поддержке Египта, Катара и ООН.

При этом ХАМАС возложил на Израиль ответственность за возможные последствия "политического шантажа".

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