Палестинцы отменили пятничные протесты на границах сектора Газа

Объяснив перерыв "чрезвычайными обстоятельствами", палестинцы заверили, что в будущем продолжат "Великий марш возвращения", собирающий тысячи жителей сектора Газа и регулярно перерастающий в кровопролитные столкновения с израильскими войсками.

"Руководствуясь общественным интересом, (организационный) комитет решил перенести мероприятия, запланированные на этот день", - говорится в заявлении организаторов марша, который продолжается почти год и приобретает наибольший размах по пятницам.