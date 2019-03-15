Палестинцы отменили пятничные протесты на границах сектора Газа

Организаторы палестинских протестов объявили об отмене традиционных пятничных акций на границах сектора Газа после обмена ракетно-бомбовыми ударами между группировками анклава и израильскими военными, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Объяснив перерыв "чрезвычайными обстоятельствами", палестинцы заверили, что в будущем продолжат "Великий марш возвращения", собирающий тысячи жителей сектора Газа и регулярно перерастающий в кровопролитные столкновения с израильскими войсками.
"Руководствуясь общественным интересом, (организационный) комитет решил перенести мероприятия, запланированные на этот день", - говорится в заявлении организаторов марша, который продолжается почти год и приобретает наибольший размах по пятницам.
Обострение палестино-израильского конфликта началось накануне вечером с запуска двух ракет по Тель-Авиву. На обстрел второго по величине города страны израильтяне ответили ночью бомбардировкой сотни целей на территории сектора Газа.
Последние несколько часов стороны воздерживаются от обмена ударами, но официально пока не подтверждают сообщения СМИ о достижении договоренностей о восстановлении затишья.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.