В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи человек

Свыше 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую АрабскуюРеспублику с территорий иностранных государств возвратились 1 320 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 279 человек (женщин – 84, детей – 142), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 041 человек (женщин – 312, детей – 531)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 447 человек.

По данным центра, инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки разминировали 3,3 гектара территорий в провинциях Деръа и Дамаск. "Обнаружено и уничтожено 26 взрывоопасных предметов", - отмечается в бюллетене.

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