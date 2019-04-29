СМИ: Ливийская национальная армия Халифы Хафтара находится всего в 7 км от центра Триполи

По данным телеканала Al-Hadath, ведущая наступление на Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара находится всего в 7 км от центра столицы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС . Ранее поступала информация, что армейские подразделения в течение дня начали активное наступление в направлении южного столичного квартала Салах-эд-Дин, вернув себе контроль над военным лагерем Ярмук, а также захватив расположенные в этом районе паспортный стол и полицейский колледж.

Как передает Al-Hadath, хафтаровцам удалось оттянуть силы противника в сельскохозяйственные районы вдали от скоплений мирных жителей. Официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, слова которого приводит телестанция, заявил, что армия смогла "зачистить от террористов районы вокруг Триполи и сейчас продвигается к сердцу города".

По данным новостного портала Afrigatenews, боевая авиация ЛНА некоторое время назад нанесла удары по военному колледжу в Салах-эд-Дине.

4 апреля командующий армии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

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