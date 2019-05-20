Министр нефти Омана: трения с Ираном могут негативно отразиться на сотрудничестве в ОПЕК

Трения Ирана с соседними странами могут негативно отразиться на сотрудничестве внутри ОПЕК. Такое мнение высказал журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не говорил, что Иран может покинуть ОПЕК. Я сказал, что если трения между Ираном и его соседями будут усиливаться, то это скажется на кооперации внутри ОПЕК. Если страны не могут ладить между собой, это не пойдет на пользу сотрудничеству", - сказал ар-Румхи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на ар-Румхи, что Иран может покинуть ОПЕК.

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