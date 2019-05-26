В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ

Девять сотрудников египетской полиции погибли в ДТП рядом с городом Исмаилия, сообщает портал издания "Youm7", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации издания, пикап, перевозивший стражей правопорядка, столкнулся с грузовым трейлером. После ДТП автомобиль моментально загорелся. Находившиеся в нем два офицера полиции и семь солдат срочной службы погибли.

Сотрудники силового ведомства направлялись из Александрии к месту службы на Северный Синай, где уже несколько лет продолжается операция армии и полиции против террористов.

ДТП, предположительно, произошло из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.