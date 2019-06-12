ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане

12 июня 2019 04:25 (UTC+04:00)

ОАЭ поддерживают отношения с переходным военным советом Судана и представителями оппозиции, чтобы посодействовать мирной передаче власти в стране, заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ОАЭ продолжают поддерживать связь со всеми представителями суданской оппозиции и переходным военным советом, чтобы, используя нашу хорошую репутацию, авторитет, внести вклад в мирную передачу власти и сохранение институтов в братском Судане, который, несомненно, переживает чувствительные времена после многих лет диктатуры (Омара) аль-Башира", - написал Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По его словам, ОАЭ хотят постоянно участвовать в развитии и стабилизации обстановки в Судане.

В конце мая глава военного совета Судана Абдел Фаттах аль-Бурхан посетил ОАЭ, где провел переговоры с руководством страны.

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