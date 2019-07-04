Аэропорт в Триполи заявил об авиаударе

4 июля 2019 00:22 (UTC+04:00)

Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи заявил о прекращении авиасообщения из-за удара с воздуха, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Авиасообщение в аэропорту Митига прекратилось в результате авиаудара по аэропорту, произошедшему недавно", - говорится в сообщении руководства аэропорта в Facebook.

В свою очередь, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил в Twitter, что авиация ЛНА уничтожила главный штаб управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе Митига.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

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