Имя нового премьер-министра Ливана назовут после консультаций с парламентом

13 ноября 2019 22:37 (UTC+04:00)

Политик, который займет пост нового премьер-министра Ливана, будет назван после консультаций с парламентскими блоками. Об этом заявил в среду президент республики Мишель Аун. Как сообщила пресс-служба главы государства, Аун провел переговоры во дворце Баабда со спецпосланником президента Франции Кристофом Фарно, прибывшим в Бейрут с посреднической миссией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что премьер-министр республики будет назначен в ближайшее время и будет сформирован кабинет из представителей политических партий и технократов, который получит вотум доверия в палате депутатов и осуществит программу намеченных преобразований в ответ на требования граждан", - подчеркнул Аун.

По словам президента, экономическая ситуация в Ливане ухудшается из-за продолжающихся демонстраций и забастовок. Кроме того, отметил он, тяжелым бременем для Ливана остается присутствие на его территории полтора миллиона сирийских беженцев.

"Ливанцы возлагают большие надежды на разработку шельфовых месторождений углеводородов у своего побережья, что изменит ситуацию в экономике", - сказал Аун. Он напомнил, что в декабре участники консорциума в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской "Новатэк" планируют приступить к разведочному бурению.

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