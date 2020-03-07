Саудовская Аравия ограничила въезд в страну из-за вспышки коронавируса

Королевство Саудовская Аравия запрещает въезд из стран, где был обнаружен коронавирус, без справки об отсутствии этого заболевания. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Saudi Gazette.

Ранее сообщалось, что общее число заболевших на территории королевства достигло пяти человек.

"Любой, кто желает посетить Саудовскую Аравию из стран, затронутых коронавирусом, должен предоставить справку о медицинском освидетельствовании, подтверждающую, что они не заражены коронавирусом, перед въездом на территорию (королевства)", - приводит газета слова официального лица Саудовской Аравии.

Кроме того, королевство ужесточает правила въезда из ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. Прилеты из этих стран будут обслуживаться только в трех аэропортах Саудовской Аравии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.