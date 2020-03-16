Власти Марокко закроют рестораны, кинотеатры и спортивные объекты

Власти Марокко приняли решение закрыть с понедельника рестораны, кинотеатры и спортивные объекты в стране с целью остановить распространение коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Hespress.

Сообщается, что начиная с понедельника по распоряжению МВД в стране будут временно закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы, бани, клубы и спортивные объекты.

По данным марокканского минздрава, в королевстве зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. В воскресенье власти Марокко сообщили, что полностью приостанавливают авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего уведомления из опасений распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.