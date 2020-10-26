Антиисламские заявления Макрона указывают на его крайнее непонимание религии - арабский аналитик

БАКУ /Trend/ - Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона касательно ислама указывают на его крайнее непонимание ислама, да и религии в целом.

Об этом в понедельник Trend сказал известный арабский писатель и аналитик Камаль аль-Халбави.

По словам Халбави, прежняя позиция Франции в отношении ношения исламского головного убора также указывает на крайнее противоречие и двойную позицию в вопросах свободы и равенства в стране.

«Текущая позиция президента Франции не повредит имиджу ни ислама, ни Пророку ислама. Мусульманам мира необходимо жить действительным исламом для того, чтобы действительно быть нацией ислама и быть ярким вдохновителем человечества, как это говорится в Коране, и как это сказал Пророк Мухаммед», - сказал Хальбави.

Он также подчеркнул, что мусульманам следует отворачиваться от откровенного выражения невежества.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)