Четыре ливанских авиалайнера повреждены в результате оружейных салютов на Новый год

По меньшей мере четыре лайнера ливанской авиакомпании Middle East Airlines (МЕА) получили повреждения в результате оружейных салютов в новогоднюю ночь. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, после проведения технического осмотра специалисты разрешили использовать только один самолет. У остальных обнаруженные повреждения обшивки фюзеляжа требуют ремонта.

Стрельбой в воздух выражали свою радость по поводу наступления Нового года жители южной окраины Бейрута, которая примыкает к территории международного аэропорта имени Рафика Харири.

Ранее начальник Сил внутренней безопасности Ливана бригадный генерал Имад Осман заявил, что жандармы выполнили поставленную перед ними задачу по защите населения столицы и других городов от оружейных салютов в новогоднюю ночь. "В результате принятых властями превентивных мер удалось предотвратить случаи пулевых ранений граждан, как это часто происходило во время беспорядочной пальбы в предшествующие годы", - отметил генерал. По его словам, жандармы задержали десятки нарушителей запрета на оружейные салюты.