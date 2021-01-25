Король Саудовской Аравии назначил нового главу центробанка

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил управляющего Центральным банком страны. Как сообщило Саудовское агентство печати, на этот пост назначен Фахд аль-Мубарак, который возглавлял ЦБ королевства в 2011-2016 годах. Смещенный с поста Ахмед Холейфи занял должность советника при королевском дворе в ранге министра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новостной портал "Ан-Нашра" связывает эту перестановку с успешной работой аль-Мубарака в качестве шерпы "Большой двадцатки" (G20) в период председательства Саудовской Аравии в 2020 году. Кроме того, центробанк в последнее время превратился в кредитно-денежный орган, стимулирующий экономический рост страны.

Валютные резервы королевства оцениваются в $453 млрд. В 2020 году ЦБ предоставил местным банкам $27 млрд для покрытия расходов по отсрочке ссуды для малых предприятий, пострадавших от пандемии.

В Саудовской Аравии существует также государственный инвестиционный фонд с капиталом в $400 млрд, который возглавляет наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.