Saudi Aramco договаривается о продаже до 49% нефтепроводного бизнеса

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% акций своего бизнеса, специализирующегося на нефтепроводах, консорциуму американских, китайских и местных инвесторов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет газета Wall Street Journal.

По словам источников, сумма сделки может составить от 10 до 15 миллиардов долларов. Таким образом, стоимость сети нефтепроводов Aramco может быть оценена более чем в 20 миллиардов долларов, пишет газета. "О сделке может быть объявлено уже на этой неделе", — отмечается в статье.

В группу инвесторов могут войти американская компания по управлению инвестициями Apollo Global Management, энергетическая инвестиционная компания EIG Global Energy Partners, китайский инфраструктурный фонд Silk Road Fund и китайский фонд прямых инвестиций China Reform Fund Management вместе с саудовскими пенсионными фондами.

"Сохранив контрольный пакет акций в трубопроводном бизнесе, Саудовская Аравия обеспечит себе сохранение производственного контроля над активами. По словам источников, знакомых с этим вопросом, в результате сделки будет создано совместное предприятие между Aramco и тем, кто выиграет тендер. Это совместное предприятие будет получать средства от Aramco за транспортировку нефти по трубопроводам. Подробностей соглашения о разделе доходов по возможной сделке узнать не удалось", — пишет издание.

Весной 2020 года агентство Блумберг впервые сообщило, что Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.